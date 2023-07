Arda Güler KAP'a bildirildi: Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın

Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. 18 yaşındaki oyuncu bugün (perşembe) saat 15.30 sularında Real Madrid'e imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya hareket etti.

REAL MADRID'DEN PAYLAŞIM

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Real Madrid, Twitter hesabından Arda Güler'i paylaştı ve "Hoş Geldin Arda" yazdı.

ARDA GÜLER’DEN VEDA MESAJI

Fenerbahçeye veda eden Arda Güler, “Canım Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe” dedi.

Arda Güler’in veda mesajı şöyle:

“Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı... Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe.”

FENERBAHÇE'DEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e internet sitesinden yayınladığı mesajla veda etti.

"Bazılarımız için hayatımızın en unutulmaz anlarından biridir, bir futbolcudan fazlasını izlemek;

10’un bir kulüp ve bir camia için bir futbolcudan çok daha fazlası olduğunu görmek, yaşamak…

İşte Arda bizim için onlardan biriydi!

Altyapısında yetiştiği Ankara’nın köklü kulübü Gençlerbirliği’nden 2019’da ayrılarak ‘çocukluk aşkım’ dediği Fenerbahçe’sine kavuşan Arda Güler;

2021 yılında profesyonelliğe adım atmış, hayalini kurduğu Saracoğlu’nun çimlerine basma vakti gelmişti.

Milyonları aynı duyguda buluşturan eşsiz bir hikaye başlıyordu…

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiğimiz maçın 67. dakikasında oyuna giren genç yeteneğimiz, ilk Çubuklu sevincini milyonlarla birlikte yaşadı.

O gün, henüz 16 yaşındayken pek çoğunun ‘orkestra şefi’ diye tanımladığı Arda, unutulmaz pasların, akıllara kazınacak gollerin kahramanı olmaya adayım diyordu.

Ve takvim yaprakları 13 Mart 2022’yi gösterdiğinde Alanyaspor deplasmanında Çubuklumuz ile kaydettiği ilk gol belki de onun futbol hayatının en unutulmaz anı olarak kalacaktı.

O günden sonra Çubuklumuzla kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan Arda;

parmak ısırtıcı ayak-topuk mahareti, saha içerisinde topu ayağına aldığı andaki özgüveni, sebatlı mücadelesi, meşin yuvarlağa olan bağlılığı sayesinde futbol ikliminin son yıllarda gördüğü çok yönlü, çok katmanlı oyuncuların başında gelmesinin de ötesinde

Yeşil sahalarda Fenerbahçe formasıyla gencecik bir yeteneğin doğuşunu tüm ülkemize izletti!

Yükselen grafiği ve eşsiz potansiyeli ile A Milli Takım kapısını da aralayan genç yeteneğimiz, Çekya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli formayı giydi,

Galler ile oynanan Avrupa Şampiyonası 2024 Grup Eleme maçında kaydettiği golle A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Şimdi Gerçekler Hayallerimizden de Güzel’ sloganımızla Fenerbahçemize resmi imzayı attığı, sözlerini ‘İyi ki Fenerbahçe’ diye tamamlayarak milyonlara umut olduğu, her bir Fenerbahçeli’nin içini ısıttığı o gün, bizim için bambaşka bir mutluluk oldu.

Bugün, bu güzel hikâye buruk bir gururla son buluyor ve senin için bir dünya devinde yeni bir hikâye başlıyor…

Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe’nin Ardası, dünya devi Real Madrid’e merhaba diyor! Bu güzel ülkenin milli bir değeri, sporcu nesillerin, sporla yetişen geleceğin yegane yuvası olan Fenerbahçe ve milyonlarca taraftarı adına “her şey için teşekkürler Arda…” Başarıların, dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da hep gururumuz olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"