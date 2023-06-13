Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hız kazandı

Sarı lacivertlilerde listede Adana Demirspor ile yollarını ayıran Vincenzo Montella, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı bulunuyor.

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Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hız kazandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu 80 puanla şampiyon Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda ise finalde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Müsabakanın ardından Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin sona erdiğini ve kulüple yollarının ayrıldığını açıkladı.

Haziran 2018’de göreve gelen ve geride kalan 5 sezonda 4’ü yabancı olmak üzere 10 farklı teknik adamla çalışan Başkan Ali Koç ve yönetimi, Jesus’un ayrılığının ardından da teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Kanarya’da listede Vincenzo Montella, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı yer alıyor. Sarı-lacivertliler, birkaç gün içinde söz konusu adaylar arasından kararını verecek ve takımın yeni teknik direktörünü açıklayacak.

YENİ TRANSFER

Bir yandan eksik bölgeler için transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe’nin ilk transferi, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Kent oldu. Sarı-lacivertli ekip, genç futbolcuyla ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin, 2. Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi 21 Haziran’daki kura çekiminde belli olacak. Bu çerçevede ilk resmi maçına 27 Temmuz’da çıkacak sarı-lacivertlilerin, yeni teknik direktörün açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 3 hafta sonra hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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