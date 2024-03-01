Fenerbahçe satışa hazırlanıyor: Hedef 200 milyon dolar

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe, 200 milyon dolarlık satış hedefliyor.

Sarı lacivertli kulüp hakkında, Ataşehir'de 820 konutluk Fenerbahçe Tower projesi üzerine çalıştığı ve satışların yakında başlayacağı bilgisi verildi.

Fenerbahçe, İstanbul Ataşehir'de bulunan 820 dönümlük arsanın değerlendirilmesi için ArsaVev adlı gayrimenkul şirketi ile anlaştı.

Adı geçen şirketin, Sarı lacivertlilerin İstanbul ve diğer bölgelerdeki gayrimenkulleriyle ilgili değerlendirme çalışmalarına başladığı da kaydedildi.

Ekonomim yazarı Sadi Özdemir, ilk proje olan "Fenerbahçe Tower" hakkında, şirket yönetiminden aldığı bilgileri yazısında şöyle aktardı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün İstanbul ve diğer bölgelerdeki gayrimenkulleri için partner olan ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, 'Ataşehir’de 820 konutluk Fenerbahçe Tower projesi üzerinde çalışıyoruz, yakında satışa başlayacağız' dedi. Türkiye’nin en ilginç gayrimenkul pazarlama şirketlerinden ArsaVev, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün İstanbul ve diğer bölgelerdeki gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyor. ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ile bir gayrimenkul şirketinden çok ‘startup’ merkezine benzeyen ofisinde buluştuk.

'DAHA BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ, İDDİALIYIZ'

Öztürk, Fenerbahçe ile gayrimenkul projeleri için partnerlik anlaşması yaptıklarını belirterek, yakında satışına başlamayı planladıkları büyük bir projeden bahsediyor. Öztürk, 'Ataşehir Kayışdağı mevkiinde 820 konutluk Fenerbahçe Tower projesi üzerinde çalışıyoruz. Foça’da da yine çok kazandıracak bir projenin satışını yapıyoruz' diyor. Kendisine spor kulüplerimizin mali zorlukları için gayrimenkul çözümlerinin önemli katkı sağlayacağını hatırlatıyorum. Öztürk şöyle devam ediyor: 'Kulüplerimizin sadık taraftarları var. Ben Fenerbahçeliyim ve kulübümüzün yönetimine öneride bulundum. ‘Birlikte kulübün gayrimenkullerini Fenerbahçe’ye maksimum kazanç sağlayacak şekilde değerlendirelim’ dedim. Kabul gördü ve yoğun çalıştık, projeler ortaya çıkmaya başladı. Diğer kulüpler de benzer çalışmalar yapıyor. Ancak bu konuda biz daha büyük işler yapacağız, iddialıyız.'"

Kaynak: Gerçek Gündem