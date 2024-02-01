Fenerbahçe Kulübü'nden yeni anlaşma

İş birliğiyle ilgili Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe olarak yaptıkları sponsorluk anlaşmalarında taraftarlara da fırsatlar sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Visa ile yapılan iş birliği doğrultusunda, sarı-lacivertli kulübün mobil uygulaması olan Fenerbahçe SK üzerinden gerçekleştirilecek alışverişlerde özel fırsatların olacağını duyuran Kızılhan, "Lansmana özel olarak Fenerium'larda da uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde yüzde 10'luk özel bir indirim olacak." ifadesini kullandı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

Gerek global gerekse de Türkiye'de spor alanında birçok iş birliğine imza attıklarını aktaran Mümin, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlar bizim çok destek verdiğimiz bir oluşum. 1986'dan bu yana resmi partneriz. Bunun dışında olimpiyatlara katılan sporculara da destek veriyoruz. Olimpiyatların yaygınlaşması, daha çok gencin ilham alması için destek vermeye çalışıyoruz. Team Visa takımımız var. Türkiye'den de 3 oyuncuyu takımımıza transfer ettik. Bunlardan biri de Fenerbahçe Kulübünün sporcusu. FIFA Dünya Kupası'yla ilgili resmi iş birliğimiz devam ediyor. 2026 yılına kadar da bu iş birliğini uzattık. Geçen sene ilk kez Formula 1'de Red Bull takımıyla iş birliği yaptık. Red Bull'un 2 aracı, Visa Cash App logosuyla yarışacak."

Fenerbahçe Kart'a değinerek sözlerini sürdüren Mümin, şunları kaydetti:

"Bugün burada olmamızın sebebi olan Fenerbahçe Kart'a gelecek olursak, esasen bir noktada ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bir spor kulübünün uygulaması içindeki ön ödemeli kartı oluşturduk. Bu karta sahip taraftarlar, dünyanın her tarafında Visa'nın kabul edildiği ülkelerde gönül rahatlığıyla kartlarını kullanıp işlem yapabilir. Bu kart sahiplerine olası ayrıcalıklar da tanınacak. Türkiye'deki 40. yılımız. Böyle önemli bir projeye başlamaktan dolayı çok mutluyuz. Futbolun beşiği olan bu güzel tesiste ağırlandığım için heyecanlıyım. Maç olmasa bile böyle bir ortamda olmak insanın nabzını artırıyor."

Açıklamaların ardından Samile Mümin'e üzerinde isminin yazılı olduğu imzalı Fenerbahçe forması hediye edildi.

Fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA