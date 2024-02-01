Anadolu Efes duyurdu: Erdem Can ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü, başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu.

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Anadolu Efes duyurdu: Erdem Can ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: AA

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Anadolu Efes Basketbol
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