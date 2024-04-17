Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 80-56 yenip seride 3-0 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe, düzenlenen törende kupasını kaldırdı.

Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.



Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Natasha Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı törende sarı-lacivertli basketbolculara madalyalar verildikten sonra kaptan Alperi Onar, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'ın takdim ettiği kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırdı.



Şampiyonluğu kutlayan sarı-lacivertli ekibinin oyuncuları, törenin ardından mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.

Törende, ayrıca Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, ÇBK Mersin'in oyuncularına madalyalarını verdi.

Kaynak: AA