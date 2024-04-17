Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında ÇBK Mersin'i 80-56 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin'i 80-56 yenip seride 3-0 öne geçerek şampiyon olan Fenerbahçe, düzenlenen törende kupasını kaldırdı.
Ligde üst üste 6. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon - Resim : 1
Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Fenerbahçeli Natasha Howard, ödülünü Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe'nin elinden aldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon - Resim : 2

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı törende sarı-lacivertli basketbolculara madalyalar verildikten sonra kaptan Alperi Onar, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan'ın takdim ettiği kupayı takım arkadaşlarıyla havaya kaldırdı.

Fenerbahçe Alagöz Holding namağlup şampiyon - Resim : 3
Şampiyonluğu kutlayan sarı-lacivertli ekibinin oyuncuları, törenin ardından mutluluklarını tribündeki taraftarlarla paylaştı.

Fenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonuFenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonuSpor

Törende, ayrıca Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, ÇBK Mersin'in oyuncularına madalyalarını verdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Basketbol Fenerbahçe
Son Güncelleme:
TFF Başkanlığı yarışına bir isim daha katıldı! Servet Yardımcı da adaylığını duyurdu TFF Başkanlığı yarışına bir isim daha katıldı!
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde yarı final için sahaya çıkacak! Fenerbahçe yarı final için sahaya çıkacak!
Tencereye sadece 1 bardak ekleyin... Mısırın sokak usulü olmasını sağlayan tüyo Tencereye sadece 1 bardak ekleyin... Mısırın sokak usulü olmasını sağlayan tüyo
Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu Sandık Kokusu dizisinde seyircileri çileden çıkaran karar! Show TV resmen duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü NOW TV dizisinin finali... Seyirciler final kararına çok üzülmüştü
Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu
Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor Meteoroloji uyardı: Gece yarısı sağanak geliyor
KAP'a açıklama yapıldı: ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı ŞOK Market, ünlü e-ticaret sitesini satın aldı
Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti'' Türkiye'nin önde gelen mobilya deviydi. Artık sadece adı bilinecek ''iflas etti''