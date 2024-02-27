Fatih Terim gazeteciyi azarladı: Soru mu bu

Yunanistan Süper Ligi sonuncusuyla berabere kalıp şampiyonluk yarışında büyük yara alan Panathinaikos'un hocası Fatih Terim maç sonu basın toplantısında gazetecinin sorusuna sinirlendi

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Fatih Terim gazeteciyi azarladı: Soru mu bu

Yunanistan Kupası'nda PAOK'u eleyip finale çıkan Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, bitime 2 hafta kala Süper Lig'de puan cetvelinin dibindeki Kifisias ile 1-1 berabere kalarak tökezledi.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Terim, sinirlerine ehakim olamadı ve bir gazeteciyi azarladı.

Basın toplantısında bir gazetecinin "Çok fazla tecrübeniz var ve futbolu hepimizden daha fazla biliyorsunuz. Fotis ve Bakasetas tartışmaya kapalı olan çok iyi iki futbolcu. İkisi de oynadığı alanlarda birbirlerini mi engelliyorlar?" sorusu üzerine Terim tepki gösterdi.

Önce " Soru mu bu, soru değil mi bu?" diyen Fatih Terim, ardından cevap verdi: "Bakasetas da Fotis de bizim için önemli oyuncular. Fotis her maç üzerine koyarak geliyor. Uzun bir süre bizden ayrı kaldı. Beraber oynamaları takımı etkilemiyor. En azından şu anda konuşacağımız konu o değil. Diğer oyuncularımızın da kalitesi yüksek."

Kifisias beraberliğiyle ligde 52 puana ulaşan ve zirvedeki AEK'nin 3 puan gerisine düşen Panathinaikos haftaya sahasında Aris ile karşılaşacak.

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