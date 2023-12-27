Fatih Terim Atina'da ilk antrenmana çıktı

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kulüp direktörü Papadimitriou'nun futbolculara tanıttığı Terim, oyuncularına 10 dakikalık bir konuşma yaptı.

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Fatih Terim Atina'da ilk antrenmana çıktı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim, oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışma, dar alanda maçla sona erdi.

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti. Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

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