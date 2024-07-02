EURO 2024 | Türkiye'nin çeyrek final muhtemel rakipleri kimler?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te bu akşam saat 22.00'de çeyrek final için sahaya çıkacak.

Avusturya ile karşı karşıya gelecek olan millilerimiz, son hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan EURO 2024'te çeyrek finale yükselen takımlar da birer birer belli olmaya başladı.

Almanya, İspanya, İngiltere, Portekiz, İsviçre ve Fransa çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Romanya-Hollanda maçı ve 22.00'de oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçı ile çeyrek finale yükselen son takımlar da belli olacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

1. Maç: İspanya - Almanya

2. Maç: İngiltere - İsviçre

3. Maç Portekiz - Fransa

Peki Türkiye, çeyrek finale yükselirse rakibi kim olacak?

Türkiye ise Avusturya'yı elemesi durumunda, Romanya-Hollanda maçının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem