Emre Belözoğlu'nun sözleri Fatih Altaylı'yı kızdırdı: ‘Kadına bunun üzerinden hakaret edemezsin'

Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından ailesine yönelik yapılan kötü tezahüratlarla ilgili sert açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun bazı açıklamaları tartışmaya neden oldu.

“KİMSENİN ELİNİ TUTMAMIŞ…”

Bu gelişme üzerine Belözoğlu, "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Bunu çok dile getiriyorlar. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar" şeklindeki açıklamasıyla gündeme damga vurdu

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Emre Belözoğlu'nun bu sözlerine gazeteci Fatih Altaylı'dan sert tepki geldi:

“‘Benim anamın eline el değmemiştir’, ‘karımın eline el değmemiştir…’

Bu mudur şeref, bu mudur haysiyet?

Hırsızsındır, alçaksındır, yetim hakkı yiyorsundur, oralarda aranır şeref.

Ey Fetullahın çocuğu!”