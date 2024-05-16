Eczacıbaşı, ABD'li yıldızı renklerine bağladı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, ABD'li yıldız orta oyuncu Dana Rettke'yi renklerine bağladı.

Eczacıbaşı, ABD'li yıldızı renklerine bağladı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu kadro planlaması doğrultusunda son olarak İtalya ekiplerinden Vero Volley forması giyen ABD'li orta oyuncu Dana Rettke'yi transfer ettiğini duyurdu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki voleybolcu için "Dana Rettke, file üzerinde ciddi hakimiyeti olan bir sporcu. Yaptığımız transferle takımımızı güçlendirerek, eksik yönlerimizi kapatacağımıza inanıyoruz. Pozitif özelliği ve fiziksel kapasitesiyle önemli bir transfer gerçekleştirdik. Sporcumuzla nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DANA RETTKE: HARİKA BİR KULÜPTE DENEYİM FIRSATI YAKALAYACAĞIM İÇİN ŞANSLIYIM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dana Rettke ise "Türkiye Ligi'ndeki ilk deneyimim için Eczacıbaşı Dynavit'e katılacağım. Bu yıl büyük hedefler olduğunu biliyorum ve onlara ulaşmak için çalışmaya can atıyorum. Harika oyunculara sahip harika bir kulüpte deneyim fırsatı yakalayacağım için heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.
Kariyerine Wisconsin Üniversitesi'nde kolej voleybolu oynayarak başlayan ve 3 sezondur İtalya ekiplerinden Vero Volley'de forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu, 2019 yılından beri de görev yaptığı ABD Milli Takımı'nda Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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