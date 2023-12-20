Diyarbakırsporlu oyuncuya yönelik saldırı kameralara yansıdı: İşte o anlar...
Diyarbakırspor futbolcusu Bünyamin Yürür soyunma odasına giderken Bursaspor oyuncuları tarafından organize şekilde saldırıya uğradığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Yeşil sahalarda sular durulmazken; bugün de Bursaspor-Diyarbakırspor maçında kavga çıktı.
Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.
SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI
Diyarbakırspor futbolcusu Bünyamin Yürür soyunma odasına giderken Bursaspor oyuncuları tarafından organize şekilde saldırıya uğradığına dair görüntüler ortaya çıktı.
O görüntüler şöyle: