Diyarbakırsporlu oyuncuya yönelik saldırı kameralara yansıdı: İşte o anlar...

Diyarbakırspor futbolcusu Bünyamin Yürür soyunma odasına giderken Bursaspor oyuncuları tarafından organize şekilde saldırıya uğradığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakırsporlu oyuncuya yönelik saldırı kameralara yansıdı: İşte o anlar...

Yeşil sahalarda sular durulmazken; bugün de Bursaspor-Diyarbakırspor maçında kavga çıktı.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Diyarbakırspor futbolcusu Bünyamin Yürür soyunma odasına giderken Bursaspor oyuncuları tarafından organize şekilde saldırıya uğradığına dair görüntüler ortaya çıktı.

O görüntüler şöyle:

Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç Deprem korkusu nedeniyle göç alıyorlar! İstanbul'dan 3 şehre yoğun göç
Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor Sütlaç yaparken bu tekniği atlamayın: Anne usulü oluyor ve dağılmıyor
Futbolda sular durulmuyor; Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında arbede Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında arbede
İmamoğlu Galatasaray Başkanı Özbek'i ziyaret etti: 'Futboldaki kaosa sıfır tavizle yaklaşılmalı' İmamoğlu Galatasaray Başkanı Özbek'i ziyaret etti: 'Futboldaki kaosa sıfır tavizle yaklaşılmalı'
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok' Naci Görür'den çarpıcı açıklama: 'Orada insan yaşamaması lazım, kurtulma şansları yok'
Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler Son depremlerle harita değişti: İşte MTA'nın yayımladığı riskli ve risksiz bölgeler
2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild... 2023’ün en güçlü 12 ailesi ortaya çıktı: Rockefeller, Bush, Rothschild...
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih: 4 bin 64 lira cezası var! Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih: 4 bin 64 lira cezası var!
Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin! Mahfi Eğilmez'den yatırım yapacaklara uyarı: Daha fazla para kazanmak isterken dibi görmeyin!