Çaykur Rizespor'da defans hattına takviye
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu’nu renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.
Yeşil-mavililer Sinan Osmanoğlu transferi için MKE Ankaragücü ile prensipte anlaştı. 32 yaşındaki defans oyuncusu Karadeniz ekibi hazırlık kampına katıldı. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacak.
"YENİ TAKIMINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Çaykur Rizespor kulübünden yapılan açıklamada, "Sinan’a "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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