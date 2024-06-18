Burnu kırılmıştı: Mbappe, EURO 2024'te kalan maçlarda oynayacak mı?

Avusturya-Fransa karşılaşmasında burnunun kırılmasıyla oyundan ayrılan Mbappe'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Burnu kırılmıştı: Mbappe, EURO 2024'te kalan maçlarda oynayacak mı?

EURO 2024 D Grubu’nda AvusturyaFransa arasında oynanan karşılaşmada burnu kırılan Kylian Mbappe’nin durumu belli oldu.

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan ayrılan Mbappe’nin durumuna ilişkin açıklama geldi.

Fransa’da yayın yapan Le Figaro’nun haberine gçre, Mbappe’nin grup aşamasında geri kalan maçlarda oynamayacağı bildirildi.

Fransız yıldızın, ülkesinin gruptan çıkması durumunda eleme turlarında maskeyle sahada olacağı belirtildi.

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