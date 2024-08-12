Bronckhorst 'Muçi' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Gerektiği Zaman...

Süper Lig'in ilk maçında Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ernest Muçi'nin oyuna girmemesi akıllarda soru işareti yarattı. Teknik direktör Bronckhorst, konuya ilişkin açıklamasında "Gerektiği zaman kullanacağız" dedi.

Bronckhorst 'Muçi' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Gerektiği Zaman...

Süper Lig’de yeni sezona Samsunspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle başlayan Beşiktaş’ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ernest Muçi’nin oyuna girmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Bronckhorst, konuya ilişkin açıklamasında, "Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız" dedi

Karşılaşmaya dair değerlendirmede bulunan Hollandalı teknik adam, "Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söyleyebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif ayrıntılar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

‘ÇOK FAZLA OYUNUN İÇİNDE DEĞİLDİK’

Bronckhorst, Beşiktaş’ın oyununa ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt kaldık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam Ernest Muçi hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu"

Etiketler
Beşiktaş Süper Lig
Türkiye 40 Yıl Sonra İlk Kez Olimpiyatlardan Altın Madalyasız Döndü, Bakan Bak Delirdi: Federasyonlar Hesap Verecek Bakan Bak Federasyonlara 'Hesap Soracakmış'
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
'Spor Yazı' Sona Erdi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Görkemli Kapanış Töreni Olimpiyatlara Görkemli Kapanış Töreni
Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş'a Transfer Müjdesi Feyyaz Uçar'dan Beşiktaş'a Transfer Müjdesi
Dünyada En Çok Turist Çeken Şehirler Belli Oldu: İlk 10'da Türkiye'den İki İl Var! İlk 10'da Türkiye'den İki İl Var, İstanbul'un Sırası Şaşırttı
Jose Mourinho'dan Lille Maçı İçin Sürpriz Hamle Jose Mourinho'dan Sürpriz Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!
Cem Küçük'ten AKP'lilere Sert Sözler: 'Bazı AK Parti'lilerdeki Aşağılık Kompleksi Hiç Bitmez... Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!' 'Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir Size Az Bile Yapıyor!'
İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem! Ekim Ayından İtibaren... İkinci Elde Yeni Dönem Başlıyor
Kandilli İlk Verileri Paylaştı: Kahramanmaraş'ta Deprem Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek