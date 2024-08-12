Bronckhorst 'Muçi' Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Gerektiği Zaman...

Süper Lig’de yeni sezona Samsunspor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle başlayan Beşiktaş’ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ernest Muçi’nin oyuna girmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Bronckhorst, konuya ilişkin açıklamasında, "Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız" dedi

Karşılaşmaya dair değerlendirmede bulunan Hollandalı teknik adam, "Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söyleyebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif ayrıntılar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

‘ÇOK FAZLA OYUNUN İÇİNDE DEĞİLDİK’

Bronckhorst, Beşiktaş’ın oyununa ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt kaldık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam Ernest Muçi hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu"