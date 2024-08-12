'Spor Yazı' Sona Erdi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Görkemli Kapanış Töreni

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Türk bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı. Olimpiyat bayrağı da stadın çatısında kurulan düzenekle sahneye inen ABD'li sinema oyuncusu Tom Cruise'a verdi.

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'Spor Yazı' Sona Erdi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Görkemli Kapanış Töreni

Fransa'nın başkenti Paris'teki 80 bin kişilik Stade de France'ta gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni gerçekleşti. Töreni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile davetliler de takip etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın ve bir bronz madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand'ın tarihi Tuileries Bahçesi'ndeki olimpiyat ateşini söndürmesiyle başlayan törende daha sonra Fransa marşı okundu.

'Spor Yazı' Sona Erdi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Görkemli Kapanış Töreni - Resim : 1

TÜRK BAYRAĞINI BUSE NAZ VE TAHA TAŞIDI

Oyunlara katılan 204 ülke ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nın bayrağı, sporcular tarafından stada getirildi.

Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

'Spor Yazı' Sona Erdi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Görkemli Kapanış Töreni - Resim : 2

Törende sporcu kafileleri de şarkılar eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

SİFAN HASSAN TÖRENE BAŞÖRTÜSÜYLE ÇIKTI

Organizasyondaki son madalya töreni, kadınlar maratonda dereceye giren ilk 3 sporcu için statta gerçekleştirildi.

Bu kategoride altın madalya kazanan Etiyopya asıllı Hollandalı Sifan Hassan, törene başörtüsüyle çıktı.

'Spor Yazı' Sona Erdi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Görkemli Kapanış Töreni - Resim : 3

Fransa, sporcularının açılış törenine başörtüsüyle katılmasını yasaklamıştı.

OLİMPİYAT BAYRAĞI ABD'YE TESLİM EDİLDİ

Görsel şovlarla devam eden tören yetkililerin konuşmalarıyla devam etti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, olimpiyat bayrağını 2028 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a verdi. Karen Bass bayrağı, ABD'li yıldız cimnastikçi Simon Biles ile birlikte aldı.

'Spor Yazı' Sona Erdi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Görkemli Kapanış Töreni - Resim : 4

Simon Biles, olimpiyat bayrağını stadın çatısında kurulan düzenekle sahneye inen ABD'li sinema oyuncusu Tom Cruise'a verdi. Ünlü aktör, motosikletle sahneden ayrılırken hazırlanan senaryo çerçevesinde ABD'de dalgalandırılan bayrak statta ekranlara yansıtıldı.

Stattaki izleyiciler, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish ve Snoop Dogg'un ABD'den verdiği ve ekranlara yansıtılan konserlerle eğlendi.

Kapanış töreni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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