Bodrum FK'dan Süper Lig'de Tarihi Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-1 galip ayrıldı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adil Demirbağ (Kendi kalesine), 40. dakikada George Puscasa ve 88. dakikada Kenan Özer (Penaltıdan) attı. 45+4'te Pedrinho'nun attığı gol ise Konyaspor'a yetmedi.