Bodrum FK'dan Süper Lig'de Tarihi Galibiyet
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Bodrum FK, tarihinde ilk Süper Lig galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-1 galip ayrıldı.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Adil Demirbağ (Kendi kalesine), 40. dakikada George Puscasa ve 88. dakikada Kenan Özer (Penaltıdan) attı. 45+4'te Pedrinho'nun attığı gol ise Konyaspor'a yetmedi.