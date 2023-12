Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri: Görüşürüz!

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlı takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktörle ilgili Aybaba, "Sergen Yalçın doğal aday. Öyle bir görüşme yapmadık ama görüşürüz. Başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Kadro yapılanmasını nasıl yapacağız, nasıl bir kadro yapısını hocaya vereceğiz" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİNDE DİREKT YETKİLİ BENİM"

Kulübün mali durumunun ve teknik direktör seçiminde yetkilinin kim olduğunun sorulmasının ardından Samet Aybaba, "Teknik direktör seçiminde direkt yetkili benim. Ben başkamıza bilgileri veriyorum. O görüşmeleri yapıyor. Paramız var. Futbolu farklı yöneten kulüplerimiz var. Onlar nasıl yapılıyorsa biz de yaparız. Bu ülkede her şey yapılıyor. Beşiktaş olunca başka şeyler konuşuyorlar. Herkes masaya vuruyor, 'Yaparım, yaptım' diyor. Beşiktaş olunca çok eleştiriliyor. Bizim camiamızı toparlamamız lazım. Her şeyi eleştirmeyelim. Olanaklarımız çok geniş. Hiç feda dönemi gibi değil. Bu dönem başka dönem. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz. Her şeyin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba

"KADROYU SİZE GÖSTERSEM KAÇARSINIZ"

Hangi bölgelere transfer düşündüklerini söyleyen Aybaba, "Bölge değil de tüm takım olarak bakıyoruz. Beşiktaş için çalışıyoruz. Kadroyu size göstersem kaçarsınız. Esas bu kadro planlaması nasıl yapıldı, bunu konuşmak lazım. Bu fiyatlara bu kadro nasıl yapıldı, Afrika Kupası’na rağmen bu transferle nasıl yapıldı bunu irdelemek lazım. Planımız 1.5 seneyi kapsayan oyuncu bulabilmek. Genç oyuncu tiplemesi yok. Onu altyapıdan sağlayacağız. Kiralık oyuncu düşünmüyoruz. Daha çabuk bir organizasyon yapmak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE KUPASI'NI HEDEFLİYORUZ"

Bu sezonki net hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu vurgulayan Samet Aybaba, "Özel prim sistemi planladım onun için. Başkanımızla konuşacağız. Birinci hedefimiz o. İkinci hedefimiz UEFA’ya katılacak bir sıralama yakalanması. Ama kupa birinci hedefimiz. Özel başka şeyler uygulayacağız" diye konuştu.

"BAZI OYUNCULARA RESMİ TEKLİF VAR"

Bazı futbolculara resmi teklifler geldiğini de açıklayan Aybaba, şunları söyledi:

"Beşiktaş coşkulu bir takımdır. Sahada koşar, mücadele eder. Beşiktaşlı olmak başka bir boyuttur. Bunları yaşatırsanız camia olarak yükselirsiniz. Bazı oyunculara resmi teklif var. Afrika kupası bizim için şans. İnşallah iyi oynarlar, orada bizi temsil edecekler. Bizde Beşiktaş’tan büyük futbolcu yok."

