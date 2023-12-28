Altay'da tarih yazan yıldız isimden sitem dolu ayrılık: Artık gücüm kalmadı!

Trendyol 1. Lig’de ilk devreyi 8 puanla son sırada tamamlayan İzmir temsilcisi Altay'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve kulübe ihtarname çeken Marco Paixao, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Altay’dan ayrıldığını açıkladı.

"MAALESEF MÜMKÜN OLMADI"

Portekizli yıldız mesajında, "Bugün hayatım en üzücü günlerinden birisini yaşıyorum. 5 buçuk yıl boyunca Altay'da o kadar güzel şeyler yaşadım ki buraya veda etmek çok zor. Her zaman burada emekli olacağıma inandım ama bu maalesef mümkün olmadı. Her zaman yanımda olan harika taraftarlara, antrenörlere, oyunculara, fizyoterapistlere, doktorlara, kulüp çalışanlarına, hepinize sonsuz teşekkürler. Güzel aileme, dostlarıma, hepinize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.

Marco Paixao

"ARTIK GÜCÜM KALMADI"

Paylaşımının devamında Paixao, "İzmir'e teşekkür ederim, bu şehrin ve bu şehrin insanlarının beni ne kadar mutlu ettiğini hiçbir kelime anlatamaz. Aklım hep burada olacak, bu takımı olması gereken yerde tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama artık gücüm kalmadı. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir" ifadelerini kullandı.

ALTAY'DA 179 MAÇTA 108 GOL

Altay formasıyla 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı olmayı başaran Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla bu süreçte 179 maça çıkarken 108 gol, 17 asistlik katkı verdi.

ŞANLIURFASPOR İLE ANLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Marco Paixao'nun Şanlıurfaspor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

PROFESYONEL LİGLERDE ALTAY

1980'li yılların başında bunalıma giren Altay 1982-83 sezonunda ligdeki 25. sezonunda ilk kez küme düşmüş, 1983-84 sezonunda 1. Ligde Şampiyon olarak bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lige yükselmiştir. 1989-90 sezonunda ikinci kez küme düşen Altay yine bir sezon aradan sonra 1990-91 sezonunda 1. Ligde Şampiyon olarak Süper Lige yükselmiştir. 1990'lı yılların sonunda İzmir takımlarının futbolda girdikleri kriz Altay'ı da etkilemiş ve siyah-beyazlı takım 1999-2000 sezonunda küme düşmüştür. 2001-02 sezonunda 1. Ligde 3. kez Şampiyon olarak Süper Lige yükselmiştir. 2002-03 sezonunda bir kez daha 1. Ligde boy gösteren takım aynı sezon küme düşmüş ve bir daha yükselememiştir. 2010-11 sezonunda 1. Ligden 2. Lige düşen takım, 2014-15 sezonunda 3. Lige düştü.

2016-17 sezonunda 3. Ligde grubunu 2. sırada tamamlayan Altay, 2. Lige yükselmek için Play Off oynamaya hak kazandı. Play Off yarı finalinde Çorum FK'yı geçen Altay, final maçında Kocaelispor'u penaltılarla yenerek 2. Lige yükseldi.

2017-18 sezonunda 2. Lig Beyaz Grupta Şampiyon olarak 1. Lige yükseldi. 3 sezon boyunca 1. Ligde mücadele eden Altay 2020-2021 sezonunu 5. sırada bitirdi ve play-off turunda yarı finalde İstanbulspor'u final maçında ise Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 sezon aradan sonra Süper Lige şampiyon olarak yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem