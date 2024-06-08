Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, milli maça damga vurdu
Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, Kamerun'un Dünya Kupası elemeleri maçında kaydettiği 2 golle yıldızlaştı.
Kamerun ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kamerun 4 golle kazandı.
ABOUBAKAR'DAN 2 GOL
Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45.(p) dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti. Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.
KAMERUN PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ
Attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, 85 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Kamerun, grupta puanını 7'ye yükseltti.