Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, milli maça damga vurdu

Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, Kamerun'un Dünya Kupası elemeleri maçında kaydettiği 2 golle yıldızlaştı.

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, milli maça damga vurdu

Kamerun ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kamerun 4 golle kazandı.

ABOUBAKAR'DAN 2 GOL

Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45.(p) dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti. Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.

KAMERUN PUANINI 7'YE YÜKSELTTİ

Attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, 85 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Kamerun, grupta puanını 7'ye yükseltti.

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