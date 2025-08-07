Beşiktaş'ın Yeni Transferi Wilfred Ndidi İstanbul'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, İngiltere Championship takımlarından Leicester City’de forma giyen Wilfred Ndidi'nin transferi için resmi temaslara başlandığını duyurdu. Nijeryalı orta saha oyuncusu, transfer sürecini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Wilfred Ndidi, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmiştir." ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ 9,5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Transferin bonservis bedelinin 9,5 milyon euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş, deneyimli futbolcuya yıllık yaklaşık 4 milyon euro maaş ödeyecek.

Geride kalan sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Ndidi, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Orta sahada defansif gücüyle tanınan oyuncunun Beşiktaş’ın yeni sezon planlarında önemli rol oynaması bekleniyor.

Kaynak: AA