Kuralar çekildi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR
İşte rakipler:
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita-Zimbru Chisinau eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj ile karşılaşacak.
İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ’DA
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
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