Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Duyurdu
Beşiktaş, sabah saatlerinde İstanbul’a getirdiği Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA