İlk Espor Olimpiyatları'nın Düzenleneceği Ülke Belli Oldu

İlk kez düzenlenecek olan Espor Olimpiyat Oyunları'na 2027 yılında ev sahipliği yapacak olan ülkenin Suudi Arabistan olduğu bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamada, "Hem espor dünyasında hem de olimpiyat hareketi içinde bir dönüm noktası olan ilk Espor Olimpiyatları organizasyonu, 2027'de Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOC Başkanı Thomas Bach, "Artık tarihte ilk kez düzenlenecek Espor Olimpiyat Oyunları'na giden çok net bir yol haritası var." ifadesini kullandı.

IOC, geçen yılın temmuz ayında Espor Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesine karar vermişti.

Kaynak: AA