İlk Espor Olimpiyatları'nın Düzenleneceği Ülke Belli Oldu

Tarihte ilk kez düzenlenecek olan Espor Olimpiyatlarının 2027'de yapılacağı bildirilirken, ilk ev sahibi ülkenin de Suudi Arabistan olduğu kaydedildi.

İlk Espor Olimpiyatları'nın Düzenleneceği Ülke Belli Oldu

İlk kez düzenlenecek olan Espor Olimpiyat Oyunları'na 2027 yılında ev sahipliği yapacak olan ülkenin Suudi Arabistan olduğu bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamada, "Hem espor dünyasında hem de olimpiyat hareketi içinde bir dönüm noktası olan ilk Espor Olimpiyatları organizasyonu, 2027'de Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOC Başkanı Thomas Bach, "Artık tarihte ilk kez düzenlenecek Espor Olimpiyat Oyunları'na giden çok net bir yol haritası var." ifadesini kullandı.

IOC, geçen yılın temmuz ayında Espor Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Suudi Arabistan
Torreira'nın Doğum Günü Sosyal Medyayı Salladı! Okan Buruk Dans Etmeye Doyamadı, Partiye Katılan O İsim Şoke Etti Torreira'nın Partisi Sosyal Medyayı Salladı
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Fenerbahçe'ye Karadağ, Galatasaray'a Portekizli Hakem Fenerbahçe'ye Karadağ, Galatasaray'a Portekizli Hakem
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Araç Muayenede Artık Bu Ücrete Bir Kuruş Para Verilmeyecek! TÜVTÜRK'te Sevindiren Gelişme Araç Sahipleri Şikayet Ediyordu, Sevindiren Karar
Reha Muhtar'ın Boğazdaki Lüks Yalısı Soyuldu Reha Muhtar'a 'Hırsızlık' Şoku! Yana Yakıla Savcılığa Koştu
AKOM'dan Yeni Alarm, Yarına Dikkat! Kar Birden Bastırdı, İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil Kar Birden Bastırdı! İstanbul'da 9 İlçede Okullar Tatil
9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında İstanbul'da 9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'