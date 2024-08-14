Beşiktaş, Chelsea'nin Genç Yıldızı İçin Düğmeye Bastı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı başlangıç yapan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Vhelsea'nin yıldızına kancayı taktı.

Beşiktaş, Chelsea'nin Genç Yıldızı İçin Düğmeye Bastı

Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yendikten sonra Süper Lig'e de Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak orta sahasını Cher Ndour ile güçlendiren siyah-beyazlılar, kanat takviyesi için de düğmeye bastı.

Brezilya basını, Beşiktaş'ın Chelsea'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayını kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

Beşiktaş, Chelsea'nin Genç Yıldızı İçin Düğmeye Bastı - Resim : 1

15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Chelsea, Angelo'yu 2023 yazında Santos'tan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmişti. Strasbourg'da geçen sezon 25 maçta süre bulan Angelo, 4 asist yaptı.

Asıl mevkisi sağ kanat olan Angelo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Etiketler
Chelsea Beşiktaş transfer
Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler
Milli Futbolcu İngiltere Yolcusu Milli Futbolcu İngiltere Yolcusu
Dursun Özbek: Bu Tarz İftiralara Uğrayacağımızı Biliyorduk 'Bu Tarz İftiralara Uğrayacağımızı Biliyorduk'
Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı O Anlar Kamerada Sokak Yürüyen Hamile Kadını Taciz Etmeye Kalktı
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak
Erdoğan Rozetlerini Taktı: İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri İşte AKP'ye Geçen Belediye Başkanları ve Milletvekilleri
CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi! 'Tatlıya Bağlandı' CHP’de 'İBB Başkanı Kim Olacak?' Krizi
Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması: 'Konuşmak İçin Erken Ama...' Dikkat Çeken Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması
Toplantıda Konuşulanlar Ortaya Çıktı: MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış MYK Üyesinin Sözleri Erdoğan'ı Kızdırmış