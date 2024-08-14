Beşiktaş, Chelsea'nin Genç Yıldızı İçin Düğmeye Bastı

Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yendikten sonra Süper Lig'e de Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak orta sahasını Cher Ndour ile güçlendiren siyah-beyazlılar, kanat takviyesi için de düğmeye bastı.

Brezilya basını, Beşiktaş'ın Chelsea'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayını kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Chelsea, Angelo'yu 2023 yazında Santos'tan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmişti. Strasbourg'da geçen sezon 25 maçta süre bulan Angelo, 4 asist yaptı.

Asıl mevkisi sağ kanat olan Angelo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.