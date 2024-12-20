Aziz Yıldırım ve Ali Koç Bir Arada

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç bir araya geldi. Fenerbahçe kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.

BAŞKANLARIMIZ BULUŞTU



Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.



Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve… pic.twitter.com/8Gt2rJEmPI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 19, 2024

Kaynak: Haber Merkezi