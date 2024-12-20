Aziz Yıldırım ve Ali Koç Bir Arada

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada görüşmenin, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirildiği bildirildi.

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Aziz Yıldırım ve Ali Koç Bir Arada

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç bir araya geldi. Fenerbahçe kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen görüşmede yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ile Bülent İşcan da yer aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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