Ayağı kırıldığı için yeşil sahalardan uzak kalan Neuer, Galatasaray maçında geri dönebilir
Aralık 2022'de geçirdiği kayak kazasında ayağını kıran Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında geri dönebilir.
Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Manuel Neuer'in Galatasaray maçında sahada olma ihtimali belirdi.
MANUEL NEUER AY SONUNDA FORMASINA KAVUŞUYOR
Bayern Münih Sportif Direktörü Chrishtoph Freund, Manuel Neuer'in ekim ayı sonunda formasına kavuşabileceğini söyledi.
Deneyimli kalecinin durumunun iyi olduğunu belirten Freund, Neuer'in milli aradan sıkı bir idmandan geçeceğini bildirdi.
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