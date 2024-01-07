Avustralya Açık'ta Nadal şoku

Rafael Nadal'ın, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildiği duyuruldu.

Avustralya Açık'ta Nadal şoku

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Melbourne'de yapılan kontrollerde kasımda mikro yırtık tespit edildi. Daha önce problem yaşadığım yerde değil ve bu iyi haber. Şu anda 5 setlik maçlarda maksimum seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Bu geri dönüş için yıl boyunca çok çalıştım ve her zaman belirttiğim gibi hedefim 3 ay içinde en iyi seviyeme ulaşmak. Muhteşem Melbourne seyircisi önünde oynayamamak benim için üzücü. Burada, Avustralya'da oynamayı gerçekten çok istiyordum. Desteğiniz için hepinize teşekkürler, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Sakatlığının ardından yaklaşık bir yıl sonra kortlara dönen 37 yaşındaki Nadal, Avustralya'da katıldığı Uluslararası Brisbane Turnuvası'nın çeyrek finalinde elenmişti.

Kaynak: AA

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