Arda Güler Real Madrid'den 2 şart kabul edilirse ayrılabilir!

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan ve forma şansı bulduğu kısa sürede taraftarları büyüleyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Premier Lig devi Liverpool, Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Arda Güler Real Madrid'den 2 şart kabul edilirse ayrılabilir!

A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı. Liverpool, Real Madrid'in genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

ARDA GÜLER İÇİN OCAK ŞARTI

Team Talk'ta yer alan habere göre Real Madrid, Liverpool'a ilk şart olarak Arda Güler'i ocak ayına kadar kiralamak için izin verecek. Ancak bu durum şartlara göre sezon sonuna kadar uzatılabilecek.

SÖZLEŞMEDE OPSİYON OLMAYACAK

Haberde Real Madrid'in 2. olarak ise kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma opsiyonun konulmayacağını şart koştuğu ifade edildi. Liverpool'un bu şartları kabul etmesi durumunda transferin kiralık olarak gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

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