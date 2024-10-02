Arda Güler İçin Şampiyonlar Ligi Kararı: Lille Karşısında Sahada Olacak mı?

Real Madrid’de istediği süreleri bir türlü bulamayan Arda Güler hakkında, Şampiyonlar Ligi için karar verildi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Real Madrid’in Lille ile oynayacağı karşılaşmada Arda Güler’in ilk 11’de olacağı iddia edildi.

Ancelotti’nin öğrencileri ilk hafta maçında Stuttgart’ı 3-1 mağlup ederken, ikinci haftada Lille’in karşısına çıkacak.

UEFA’nın sitesinde yer alan maç bilgilerinde ise Arda Güler’e muhtemel 11’de yer verildi.

UEFA’nın sitesinde yer alan muhtemel 11’de şu isimler yer aldı:

Andriy Lunin; Lucas Vazquez, Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelein Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius Junior