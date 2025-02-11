Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

MKE Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü belli oldu. Trendyol 1. Lig'in 14. sırasında yer alan başkent ekibinde Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımı çalıştıracak isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 51 yaşındaki Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükseldiği 2021-2022 sezonunda takımın başında yer alan Dalcı'nın görevine, Süper Lig 2022-2023 sezonundaki ilk üç maçın ardından son verilmişti.

Kaynak: AA

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