Almanya'ya EURO 2024 dopingi

EURO 2024 heyecanı bugün başlıyor.

Avrupa futbolunun önemli organizasyonu, TSİ ile 22:00’da ekranlara gelecek olan Almanya-İskoçya maçı ile start verecek.

DW Türkçe'den alınan habere göre, Almanya'nın farklı şehirlerine yayılan bir turnuva, konaklama, gıda ve diğer sektörlere büyük ekonomik katkılar sağlamayı hedefliyor. Ifo Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da gerçekleşecek olan karşılaşmaları izlemek üzere ülkeye gelecek yabancı turistlerin ekonomiye 1 milyar euro katkı sağlaması bekleniyor. Bu rakam, hizmet ihracatında yüzde 1,5'lik bir artış anlamına geliyor, ki bu da oldukça önemli bir rakam.

Aynı zamanda, daha önceki 2006 Dünya Kupası istatistiklerine dayanarak yapılan hesaplara göre, turnuva süresince ülkeye 600 bin ek yabancı turistin gelmesi ve konaklamalarda 1,5 milyon gece artış yaşanması bekleniyor.

Ancak Ifo araştırmacısı Gerome Wolf'e göre, bu ekonomik etkinin geçici olduğu ve turnuva sona erdikten sonra ekonominin normale döneceği öngörülüyor. Wolf, "Bu tür büyük organizasyonların, genellikle turizm dışındaki sektörlere olan etkisi sınırlı olabiliyor" şeklinde konuştu.

ALMANYA'NIN TURNUVADAKİ BAŞARISI ARTTIKÇA, TARAFTAR İLGİSİNİN VE HARCAMALARIN DA ARTMASI BEKLENİYOR

Ayrıca yerli turistlerin harcama alışkanlıklarındaki değişikliklere de değinen Wolf, "Turnuva süresince yerli tüketicilerin konaklama ve gıda sektörlerine daha fazla harcama yapacakları ancak diğer alanlarda harcamalarını kısmaları bekleniyor, bu da genel tüketimin etkilenmeyeceği anlamına geliyor. En azından 2006 Dünya Kupası tecrübesi bize bunu gösteriyor" dedi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı, son zamanlarda sakin seyreden perakende satışlarda artış beklentisi içinde, ancak 2006 seviyelerine ulaşmanın zor olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, EURO 2024'ün yerli harcamalar üzerindeki etkisinin, Alman milli takımının performansına bağlı olacağını öne sürüyor. Almanya'nın turnuvadaki başarısı arttıkça, taraftar ilgisinin ve harcamaların da artması bekleniyor.