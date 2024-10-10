Alman Yüzücüler Erzurum'da

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, Erzurum'da güç depoluyor.

Son Güncelleme:
Alman Yüzücüler Erzurum'da

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı'nın başantrenörü Carsten Goosses, "Almanya Yüzme Federasyonu, Erzurum'un yüksek rakımdaki havuzunu çok beğendiği için sporcuları devamlı buraya gönderiyor." dedi.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor.

Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip kent, farklı ülkelerden takımlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Türkiye'de özellikle kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kent, Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu ile 2017'den bu yana yerli kulüp ve sporcuların yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları da katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı Başantrenörü Carsten Goosses, AA muhabirine, kente ikinci kez geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş İngiliz Profesör İlk Kez Açıkladı! Yıllardan Beri Zararlı Deniliyordu Meğer Hafızayı Yeniliyormuş
Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı Bilim İnsanları 50 Yaş Üstü İnsanların Neden Her Gün Kahve İçmesi Gerektiğini Açıkladı
Hull City Teknik Direktöründen Dikkat Çeken Açıklamalar Hull City Teknik Direktöründen Dikkat Çeken Açıklamalar
Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yapıldı Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yapıldı