Alman Yüzücüler Erzurum'da

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı'nın başantrenörü Carsten Goosses, "Almanya Yüzme Federasyonu, Erzurum'un yüksek rakımdaki havuzunu çok beğendiği için sporcuları devamlı buraya gönderiyor." dedi.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı, katılacağı organizasyonlar için Erzurum'un yüksek irtifadaki havuzunda güç depoluyor.

Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip kent, farklı ülkelerden takımlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Türkiye'de özellikle kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kent, Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu ile 2017'den bu yana yerli kulüp ve sporcuların yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

Kente gelen 16 kişilik Almanya Genç Milli Yüzme Takımı ile 14 kişilik SC Chemnitz von 1892 Yüzme Kulübünün sporcuları da katılacakları organizasyonlar için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Almanya Genç Milli Yüzme Takımı Başantrenörü Carsten Goosses, AA muhabirine, kente ikinci kez geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA