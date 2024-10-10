Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 40 ilden gelen yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

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Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan organizasyondaki maçlar, 2 minderde gerçekleştirildi ve 25 hakem görev yaptı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları takip eden dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’a Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından günün anısına plaket ve hediye verdi.

Müsabakaları, Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de takip etti.

Kaynak: ANKA

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