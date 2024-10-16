Ahmet Çakar'dan Spor Dünyasını Sarsacak İddia: 'Burnuma Kötü Kokular Geliyor'
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çakar, “Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan burnuma kötü kokular geliyor” dedi.
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) hakkında açıklama yaptı.
"Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan burnuma kötü kokular geliyor" diyen Çakar, şu ifadeleri kullandı:
'BAŞKANIN OĞLUNUN AJANSI...'
"Başkanın oğlunun ortağı olduğu bir ajans var. Maşallah tüm voleybol dünyasından sporcular bu ajansla çalışıyor. Hatta voleybolcular adına ödül bile kabul ediyorlar.
Hayırlı işler…”
Kaynak: Gerçek Gündem
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