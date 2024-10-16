Ahmet Çakar'dan Spor Dünyasını Sarsacak İddia: 'Burnuma Kötü Kokular Geliyor'

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) hakkında açıklama yaptı.

"Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan burnuma kötü kokular geliyor" diyen Çakar, şu ifadeleri kullandı:

'BAŞKANIN OĞLUNUN AJANSI...'

"Başkanın oğlunun ortağı olduğu bir ajans var. Maşallah tüm voleybol dünyasından sporcular bu ajansla çalışıyor. Hatta voleybolcular adına ödül bile kabul ediyorlar.

Hayırlı işler…”

Kaynak: Gerçek Gündem