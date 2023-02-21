Acun Ilıcalı: Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak, reklam gelirleri depremzedeler için bağışlanacak

Acun Ilıcalı, bu hafta oynanacak üç futbol karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını ve reklamlardan elde edilen gelirin depremzedeler için bağışlanacağını açıkladı.

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Acun Ilıcalı: Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak, reklam gelirleri depremzedeler için bağışlanacak

Medya patronu Acun Ilıcalı, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 3 maçın TV8'den yayınlanacağını duyurdu. Ilıcalı ayrıca yayınlardan elde edilen reklam gelirlerinin ise depremden etkilenenler için bağışlanacağını belirtti. 

21 Şubat Salı günü Liverpool-Real Madrid, 22 Şubat Çarşamba günü Leipzig-Manchester City karşılaşmalarıyla birlikte 23 Şubat Perşembe günü oynanacak Basel- Trabzonspor mücadelesi de TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyirciyle buluşacak.

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