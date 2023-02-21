Acun Ilıcalı: Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak, reklam gelirleri depremzedeler için bağışlanacak
Acun Ilıcalı, bu hafta oynanacak üç futbol karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını ve reklamlardan elde edilen gelirin depremzedeler için bağışlanacağını açıkladı.
Medya patronu Acun Ilıcalı, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 3 maçın TV8'den yayınlanacağını duyurdu. Ilıcalı ayrıca yayınlardan elde edilen reklam gelirlerinin ise depremden etkilenenler için bağışlanacağını belirtti.
21 Şubat Salı günü Liverpool-Real Madrid, 22 Şubat Çarşamba günü Leipzig-Manchester City karşılaşmalarıyla birlikte 23 Şubat Perşembe günü oynanacak Basel- Trabzonspor mücadelesi de TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyirciyle buluşacak.
February 20, 2023
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