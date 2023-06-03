Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor'un net borcu açıklandı. Kulübün borcunun 3 milyar 32 milyon TL olarak duyuruldu.

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Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor'da 53. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda yapılan toplantıda kulübün borcu 3 milyar 32 milyon TL olarak açıklandı.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, şampiyonluk yaşatan yönetime teşekkür ederek, "Eski başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun genel kurul ve basın açıklamalarında söylediği gibi, şampiyonluk sonrası maalesef iyi yönetilemedi. Bunun üzerine bir de başarısız sonuçlar gelince ve Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden elenince, Konferans Ligi ile de yapılan transferlerin yükü kaldırılamaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Sürmen, "Çünkü önümüzde şubat ayından başlayıp, mayıs ayına kadar ki süreçte yaklaşık 23 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ve bu para ödenmediği takdirde hem transfer yasağı gelecek hem de şampiyon olmuş takımın hemen akabinde bu mali çöküntü nedeniyle kulübün itibarı zedelenecekti. Bu düşünceyle fikir alışverişlerini sıkı şekilde yaptık. Bunun sonucu olarak ister şöyle, ister böyle oldu cümlesini ortaya koymadan alınan kongre kararına divan olarak, 'doğru' olarak kanaat getirdik ve destekledik." diye konuştu.

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