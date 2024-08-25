5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu Sona Erdi

5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı. Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

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5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu Sona Erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu tamamlandı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda startı verilen organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre, şirketler, paralimpik ve çocuk koşuları da yapıldı. Organizasyona katılan yaklaşık 3 bin kişi, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardan geçerek, başlangıç noktasında yarı maratonu tamamladı.

Ödül töreninde sporcuları performanslarından dolayı kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Spora gönül vermiş vatandaşlarımızın Eskişehir'de olması bizleri onurlandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

Yarı maraton ve 10 kilometre koşusunda ilk üç sırayı alan sporcular şunlar:

21 kilometre:

Erkekler: Fetene Regasa (Etiyopya), Selim Seven, Sinan Kosay

Kadınlar: Duygu Turgut Boran, Yuka Akamatsu (Japonya), Fatma Begüm Çağırgan

10 kilometre:

Erkekler: Ali Şimşek, Şemsettin Kaya, Muhittin Gürhan

Kadınlar: Burcu Aktaş, Elif Gökçe Avcı Ataman, Nevin Şahin

Kaynak: AA

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