Zafer Partili Karamahmutoğlu: Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı hükümet içerisinde görevim olacaktı

Zafer Partisi'nin İstanbul adayı Azmi Karamahmutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kendisine hükümette görev teklif ettiğini söyledi.

Zafer Partili Karamahmutoğlu: Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı hükümet içerisinde görevim olacaktı

Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, Mayıs 2023'teki genel seçimde Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilseydi, kabinede görevi olacağını söyledi.

Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, T24'ten Candan Yıldız'ın sorularını yanıtladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 24 Mayıs 2023'te MHP'den ayrılan ülkücülerle bir araya gelmişti. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu da toplantıya katılmıştı.

Candan Yıldız'ın toplantıda neler konuşulduğunu ve ikinci tur öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la yapılan protokol gibi bir protokol yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Karamahmutoğlu, "Hayır. Orada medyaya kapalı konuşmalar yapıldı. Kemal Bey'le beraber benle 2 arkadaşımız konuşma yaptı" dedi.

"Tam neydi oradaki mesele, siz tam olarak ne önerdiniz Kemal Bey'e?" sorusuna yanıt veren Karamahmutoğlu, "Bir şey önermedik. Herkes kendi bakışını anlattı. Kemal Bey konuşma yaptı, ben konuşma yaptım, 2 arkadaşımız daha konuşma yaptı. Bakış açılarımızı anlattık ve gördük ki aslında konuşmaların hepsi hemen hemen aynı temeldeydi. Cumhuriyet ve Atatürk üzerineydi konuşmalar. Ülkenin sadece coğrafi bütünlüğü değil toplumun da bütünlüğü üzerineydi" diye konuştu.

Yıldız'ın "Size Kemal Bey'den bir teklif gelmedi değil mi orada?" sorusunu yönelttiği Azmi Karamahmutoğlu, "Sonrasında da var. Eğer seçilmiş olsaydı hükümet içerisinde bir görevim olacaktı" yanıtını verdi

Etiketler
Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu
Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor Tencereye eklerseniz çok lezzetli oluyor! Türlü bu teknikle erimiyor
AKP'nin adayı mal varlığını hala açıklamadı; Mansur Yavaş: Rakibimiz daireleri saymakla meşgul herhalde Mansur Yavaş: Rakibimiz daireleri saymakla meşgul herhalde
Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu
Meral Danış Beştaş: Başak Demirtaş ile kıyaslanmam kötü bir şey Meral Danış Beştaş: Başak Demirtaş ile kıyaslanmam kötü bir şey
ÇOK OKUNANLAR
Çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Son 8 anketten AKP'ye kötü haber: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları
ORC 5 ildeki anketini yayınladı: Edirne'den Kars'a işte son oy oranları Edirne'den Kars'a işte son oy oranları
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız" Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu
Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek? Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek?