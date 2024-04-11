YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve parti üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve bu bayramın zulüm, sömürü altında geçirilen son bayram olmasını temenni etti. Erbakan, babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın siyasetçi, akademisyen, girişimci, iş adamı, öğretmen, devlet adamı gibi kimlikleri başta olmak üzere her yönüyle örnek bir insan olduğunu hatırlattı.

Kabir ziyareti ardından mezarlıkta bayramlaşma programı da gerçekleştirildi. Burada, Erbakan partililerle bayramlaştı.