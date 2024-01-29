Yılmaz Büyükerşen, Ayşe Ünlüce’yi anlattı: Kendisine köklü bir inancım var, halkın hakkını korur

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yerel seçimlerde CHP'nin Eskişehir için aday gösterdiği Ayşe Ünlüce'yi anlattı.

Yılmaz Büyükerşen, Ayşe Ünlüce’yi anlattı: Kendisine köklü bir inancım var, halkın hakkını korur

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin 31 Mart’ta gerçekleştirilerek yerel seçimlerde kendi yerine aday gösterdiği genel sekreteri Ayşe Ünlüce için “Belediyeciliği çok iyi öğrendi Kendisi hukukçu. Belediyenin hakkını koruduğu gibi vatandaşın da korur” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Büyükerşen, halefi Ünlüce’yi böyle anlattı:

“Ayşe Hanım hakikaten örnek büyükşehir belediye başkanı olacak bir kadın ve kendisine köklü bir inancım var. Türkiye, kaynakları ve imkanları çok olan bir ülke. En önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ‘En büyük ikinci eserim’ dediği Cumhuriyetin parlamenter sisteme hemen dönmesi taraftarıyım. Bu zenginliklerimizin, yetişmiş insan gücümüzün artık yurt dışına kaçırdığımız gençlerimizin, memlekette imkanlarını artırıp sorunlarını çözerek, yoksullukla mücadele etmeliyiz. İşçi, emekli, emekçiler o kadar sefalet içerisinde ki. Biz mesela 2 yıldır yatırım yapamadığımız için çok üzgünüm. Sebebi; imkanlarımızı sosyal yardımlara harcamak zorunda kaldık.”

Öte yandan Saygı Öztürk, Büyükerşen’in kendisine kapalı bir zarf verdiğini ve bunu 14 mart günü açıp, 15 Mart’ta gazetede yayımlama sözü verdiğini aktardı.

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