Kadir İnanır'a milletvekili adaylığı teklif edildi
Kadir İnanır'a Yeşil Sol Parti'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı öne sürüldü.
Seçime adım adım yaklaşılırken, Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Kadir İnanır’a milletvekili adaylığı teklif edildiği iddia edildi.
OnurAkayMedya’da yer alan iddiaya göre, Kadir İnanır’a, Yeşil Sol Parti’den milletvekili adaylığı için teklifi yapıldı.
İnanır’ın teklifi değerlendirdiği ancak net bir yanıt vermediği bildirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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