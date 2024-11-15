Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi... Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları AKP'ye Geçti

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Kayseri Kadın Kolları Başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.

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Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi... Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları AKP'ye Geçti

AKP'de yarın yapılacak olan Melikgazi İlçe Kongresi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Sena Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Enes Menevşe, partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Özdemir ve Menevşe'yi makamında ağırlayarak üye kayıtlarını gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Depremi... Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları AKP'ye Geçti - Resim : 1

Özdemir ve Menevşe'nin rozetleri ise yarın yapılacak kongrede takılacak.

Kaynak: İHA

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