Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan 3 büyükşehirde adaylarını açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbuL, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını açıkladı.

Erbakan'ın ilk açıkladığı isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Erbakan İzmir'de, Cemal Arıkan'ı aday gösterdiklerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye adayı ise, 22 ,23 ve 24. dönemlerde AKP'den Samsun milletvekili olan Suat Kılıç oldu. Kılıç, geçmişte Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini de yürütmüştü.

Yeniden Refah Partisi’nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise, aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın damadı olan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz oldu.

Erbakan, konuşmasının başında partisinin aday sayısının 5 ay içinde yüzde 80 arttığına dikkat çekti.

Milli görüş hareketinin en zor günlerde halkın yanında olduğu görüşünü ileri süren Erbakan, "Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir" diye konuştu.

Erbakan açıklamalarından sık sık rant belediyeciliğini eleştirirken, "Rant belediyeciliği demek israfa bulaşmış belediyecilik demektir" dedi.

Erbakan, belediyeleri konserleri ve festivalleri desteklemekle suçlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Heykelci belediyecilik demek iş değil laf üretmek demektir Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır."

Açıklamalarında 2028’de iktidar vurgusu yapan Erbakan, "31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı 2028'de Yeniden Refah'a iktidar yolunu açacak ve milletimizin ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacaktır inşallah" diye konuştu.

İktidara ekonomi alanında eleştirilerde bulunan Erbakan, "Çocuklarımızın anne babaları, ekonomik yükün altında eziliyor, beslenme çantasına temel gıdaları bile sağlamakta zorlanıyor. Çocuklarımız bu nedenle öğün atlamak zorunda kalıyor. Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın yerel seçim vaatlerinden bazıları şöyle:

“Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz. Çocuk spor okullarıyla spora teşvik edeceğiz. Dilendirilen çocukları şefkatli ellere teslim edeceğiz. Mahallelerde gençlik konseyleri kuracağız. Gençlerimize sinema tiyatroya gidebilmeleri için Genç Refah Kart vereceğiz”

"Kadınlarımız bizlere cenabı Allah'ın emanetidir ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız. Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız"

"Araba kullanmakta ustalaşmak isteyen gençlerimize ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz bu merkezlerde son günlerde gençler arasında yaygınlaşan 'drift atma' heyecanını kimsenin hayatını riske atmadan tatmin edecekler"

ADAYLAR BELLİ OLDU

Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir’in adaylarının da aralarında bulunduğu adayları açıkladı.

Yeniden Refah’ın İzmir adayı, Cemal Arıkan oldu.

Ankara adayı, Suat Kılıç, merakla beklenen İstanbul adayı ise, Mehmet Altınöz oldu.