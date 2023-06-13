Yazılı açıklama yapıldı: İYİ Parti'de kazan kaynıyor!

Platformun kuruluş gerekçesine ilişkin, Platform Sözcüsü İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, partinin, Türkiye'yi 21 yıldır yöneten "tek adam" rejimine son vermek, daha demokratik ve müreffeh bir Türkiye umutlarını yeşertmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak, tökezleyen demokrasiyi dünya standartlarına çıkarmak, parti içi demokrasi kültürünü oluşturmak, adil, eşitlikçi ve güçlü bir Türkiye yaratabilmek için kurulduğu ifade edildi.

"HALKTA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Büyük umut, emek ve mücadeleyle kurulan partinin, son genel seçimlerde başarısız olduğu, tabanda ve halkta hayal kırıklığı yarattığı iddia edilen açıklamada, partinin ortak akıl, istişare, parti içi demokrasi ve teşkilatlara değer vererek yönetilmesi gerektiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bizim partimizde, nepotizme, yandaşlığa, hukuksuzluğa, haksızlığa, kirli ticari ilişkilere, adaletsizliğe, lider sultasına, oligarşik dar kadrolu yönetime, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşmaya ve ideolojik karışıklığa yer olmayacaktı.

Partimizin kurucu iradesinden uzaklaşıldığının görülmesi üzerine İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri, Genel İdare Kurulu ve MDK üyeleri, il ve ilçe teşkilatları ile partiye gönül vermiş üyeler olarak Ortak Akıl Platformunu ivedi biçimde kurduk. Amacımız, parti tüzüğümüzü daha işlevsel hale getirerek, parti içi demokrasiyi hakim kılmak ve iktidar olmaktır."

"ÇIKAR İLİŞKİSİ KURMAMALIDIR"

Açıklamada, partiye yönelik eleştiriler de şu şekilde sıralandı:

"Partinin kurucu iradesi olan Türk milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesi durdurulmalıdır.

Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir.

İYİ Parti, iktidarla gizli mahfillerde kapı arkası siyaseti yaparak herhangi çıkar ilişkisi kurmamalıdır.

Genel Başkan, tüm yetkileri kendinde toplamak yerine bu görevleri liyakatli ve partiye emek vermiş ehil kişilere bırakmalıdır.

Partinin karar alma mekanizmaları, lider etrafında örgütlenen küçük bir azınlık ile değil, partinin yetkili kurumlarıyla çalıştırılmalıdır.

İktidar kanadını en çok eleştirdiğimiz etik olmayan gizli saklı akçeli işler partiden uzaklaştırılmalı ve daha şeffaf bir bütçe politikası izlenmelidir.

Genel başkanın süresi, tüzükte belirtilen üç dönem kuralına sadık kalınarak korunmalıdır."

"ADAY BELİRLEME ÖN SEÇİMLE YAPILMALIDIR"

Genel Başkan'ın, delegenin iradesine saygı duyarak demokratik bir seçim gerçekleştirilmesini sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Genel Başkan, akraba ve yakınlarını ön plana çıkarmamalı, önemli görevlere ve finans ilişkilerine bu isimleri getirmemelidir. Partide aday belirleme süreci, hakim teminatı altında ön seçimle yapılmalıdır. Genel Başkan ön seçim sonuçlarına saygı duymalıdır. Genel Başkan, vekil adaylığı sıralamasında akçeli ilişkilerin yürütüldüğü iddiasına açıklık getirmelidir. Bu iddialarda adı geçen partililerden GİK'te hesap sormalıdır."

Açıklamada, partinin demokratikleşmesi ve yönetimde şeffaflık için yapılacak tüzük değişikliğinde, "Milletvekili adaylarının, belediye başkanlığı adaylarının, belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi, GİK onayı ile açıklanır" maddesinin eklenmesi ve gelir gider bütçe kalemlerinin şeffaf biçimde paylaşılması gerektiği kaydedildi.

"BAZI ÖRGÜTLERİN PARTİYE SIZDIĞI GÜNDEME GELMEKTEDİR"

Partinin kurucu iradesi ve tüzüğünde, terör örgütlerinin ve grupların parti içine sızmalarına karşın önlem alınması gerektiğinin yer aldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zamanla bazı örgütlerin partiye sızdığı iddiaları gündeme gelmektedir. Bu örgütlerle mücadele edilmesi ve bu iddialarla anılan isimlerin partimizden derhal uzaklaştırılması hayatidir.

Bazı parti yöneticileri ve yetkilileri hakkında 'terör örgütü üyesi olmak ve kara para aklamak, borsa dolandırıcılığı' hususlarında soruşturma dosyaları olduğu, bu dosyaların bazılarında da gizlilik kararı bulunduğu iddiaları kafalarda soru işareti doğurmakta ve tabanımızda rahatsızlığa neden olmaktadır. Hakkında bu iddialar olan yöneticilerin ve kişilerin tespiti ve aklanıncaya kadar üyeliklerinin askıya alınarak ve aklanmasına dair kararların da kamuoyuyla paylaşılarak yol yürünmesi gerekmektedir."

"YENİ BİR KADRO VE GENEL BAŞKAN ADAYI"

Partinin yanlışlarının bu yönetimle çözülmeyeceğinin görüldüğü iddia edilen açıklamada, "Tüm bu yanlışlara susmak, inançlarımıza, ideolojimize, Türk milliyetçiliğine ve en önemlisi kuruluş amacındaki değerleri ile İYİ Partiye haksızlık olacaktır. Taleplerimizin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Hayati öneme sahip bu taleplerin dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem