Yavuz Ağıralioğlu'nun Partisinin İsmi Belli Oldu

İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin adı netleşti. Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı siyasi partinin ismi Anahtar Parti olacak.

PARTİNİN ADI BELLİ OLDU

Gazeteci Gürkan Hacır, TV100 canlı yayınında Ağıralioğlu ile yaptığı kısa konuşmanın detaylarını paylaştı. Öğrenilenlere göre Ağıralioğlu'nun partisinin ismi Anahtar Parti olacak. Ayrıca partinin ambleminin de anahtar olması bekleniyor.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış ardından Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmıştı. Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürütmüştü.

Ağıralioğlu, 2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.

Kaynak: TV100