Yavuz Ağıralioğlu'nun Partisinin Faaliyetlere Başlayacağı Tarih Belli Oldu

2023'te düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Millet İttifakı'nın aday tercihine eleştiride bulunup İYİ Parti'den istifa eden ve bir süredir parti kuracağı konuşulan Yavuz Ağıralioğlu, Euronews'e verdiği mülakatta, 29 Ekim'de partisinin tanıtım toplantısını düzenleyeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu, İYİ Parti'de sözcülük, grup başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuş, 2023 yılında, İYİ Parti'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nın CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Cumhurbaşkanı adayı" göstermesine tepki olarak partisinden istifa etmişti.

22 Mart'ta, TBMM'de gazetecilere açıklama yapan Ağıralioğlu, "Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeline dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.

29 EKİM SALI GÜNÜ FAALİYETLERE BAŞLIYOR

Konuyla alakalı Euronews'ün sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, partisinin bu yıl 101'incisi kutlanacak "Cumhuriyet Bayramı" etkinlikleri sırasında, 29 Ekim Salı günü faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Parti ismi için 5-6 önerinin masada olduğunu, iletişim ekibinin bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü, 9 Eylül Pazartesi günü itibarıyla sürecin hızlanacağını söyledi.

Ayrıca parti il başkanlarının 9-15 Eylül tarihleri arasında, Ankara'da yapılacak toplantılar neticesinde belirleneceğini vurguladı.

Partinin Ankara'daki genel merkezinde 29 Ekim'deki açılış öncesi hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Ağıralioğlu kurulacak yeni siyasi oluşumun çizgisine dair soruları yanıtsız bıraktı.

'AYHAN EREL İLE HAREKET EDİYOR'

Öte yandan isminin açıklanmaması şartıyla Euronews'e konuşan diğer kaynaklar, Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'de aynı dönem milletvekilliği yaptıkları Ayhan Erel ile hareket ettiklerini söyledi.

Erel, 2014-2016 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Aksaray il Başkanlığını yapmış, 2016'da, olağanüstü kurultay çağrı heyetini idare etmiş ve 2017'de İYİ Parti'nin kurucularından biri olmuştu.

Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifasıyla sonuçlanan TBMM'deki basın toplantısında "Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz,"ifadelerini kullanmıştı.

Devam eden günlerde yapılan genel seçimlerin 14 Mayıs'taki ilk turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'ndan 2,54 milyon fazla oy aldı. Erdoğan 27,13 milyon oy alırken Kılıçdaroğlu 24,6 milyonda kaldı.

İkinci turda da Erdoğan 27,73 milyon; Kılıçdaroğlu ise 25,43 milyon oy aldı. Oy farkı ise 2,29 milyon oldu. Bu sonuçla beraber Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanlığına seçildi.