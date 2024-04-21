Van'da kayyım yönetimi, DEM Partili yönetime yeni bir şehir kuracak kadar borç bırakmış: 8,8 milyar TL nereye harcandı?

Van'da, bir önceki dönemki kayyım yönetiminin, DEM Partili yeni yönetime 8,8 milyar TL'yi aşan bir borç bıraktığı kaydedildi.

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Van'da kayyım yönetimi, DEM Partili yönetime yeni bir şehir kuracak kadar borç bırakmış: 8,8 milyar TL nereye harcandı?

Kayyım yönetiminde olan ve devralınan belediyelerdeki borçlar gündemdeki yerini koruyor.

Yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan verilere göre, Van Büyükşehir Belediyesi'nde kayyım yönetiminin sona ermesinin ardından eski yönetimin DEM Partili yönetime 8,8 milyar TL'yi aşkın borç bıraktığı belirlendi

Van Belediyesi'ne bağlı kurumlar olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ile BELVAN Ulaşım da borçlu durumda bulunduğu gözlemlendi.

Bu durum, belediyenin finansal tablosunu olumsuz etkiliyor ve yeni yönetimin mali yapıyı güçlendirme çabalarını artırıyor.

Van halkı ve ilgililer, belediyenin mali durumunun iyileştirilmesi ve hizmetlerin aksamadan devam etmesi için yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, konuyla ilgili olarak, "Ne yazık ki belediyemizde büyük bir tahribat var. Bu tahribatı da tüm meclis üyeleriyle birlikte göreceğiz. 2022 yılında bu borç sadece 400 milyon TL iken, son 1,5 yılda yeni valinin atanmasıyla borç 8,5 milyar TL'ye ulaşmış" dedi.

İşte kayyım yönetiminden kalan borcun kalemlere göre dağılımı:

Van'da kayyım yönetimi, DEM Partili yönetime yeni bir şehir kuracak kadar borç bırakmış: 8,8 milyar TL nereye harcandı? - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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