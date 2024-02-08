MHP'li ve AKP'li bürokratlar karşı karşıya geldi: 'Torpil ve liyakatsizlik' suçlaması

Yandaş vakıf ve derneklere kamu kaynaklarının akıtıldığı kurumların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü geliyor. Ancak uzun süredir kurumda MHP’li bürokratlar ile AKP’li bürokratlar karşı karşıya gelmiş durumda.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Kamu-Sen üyesi bürokratlar, atama, nakil ve görevde yükselme işlemlerinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını, sürüldüklerini ve baskı gördüklerini belirtiyor. MHP’li bürokratlar, Memur Sen üyesi AKP’li bürokratları suçladı.

“BASKI” İDDİASI

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; uzun süredir devam eden sürtüşmeye dair MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Kamu-Sen 17 Ağustos 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. BirGün’ün ulaştığı yazıda, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görevli memurlar ile bürokratların emekli olmaya zorlandığı, sendikal tercihlerinden dolayı cezalandırıldığı ve baskı gördüğü” ifade edildi.

Yazının dikkat çeken kısımları ise şu şekilde:

• Memur Sen üyeleri liyakat, ehliyet, adalet, tarafsızlık, ve sınav şartları göz ardı edilerek atanıyor.

• Türkiye Kamu-Sen üyelerine karşı tehditvari bir yaklaşım var. Göz dağı veriliyor, istifa ettiriliyorlar.

• Türkiye Kamu-Sen üyelerine mobbing uygulanıyor.”