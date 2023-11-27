Umut Şenol, CHP Şişli Belediye Başkanlığına aday adayı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Meclis Üyesi olan Umut Şenol, Şişli Belediye Başkanlığına adaylığını koydu.

Beşiktaş JK yönetim Kurulu üyesi Şenol, CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na gelerek adaylık başvurusunda bulundu.

Şenol, CHP'nin 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimleri için Şişli Belediye Başkanı aday adayı oldu.

CHP'nin yönetiminde olan Şişli Belediyesi'nin mevcut Başkanı Muammer Keskin de aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Umut Şenol, aday adaylığı başvurusu sonrası, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

UMUT ŞENOL KİMDİR?

Umut Şenol 1978 yılında Sakarya’da doğdu. Balıkesir’in Bigadiç İlçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda başladığı eğitimini Balıkesir Mehmetçik İlkokulu’nda tamamladı. Orta öğretimini 1996 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl ÖYS’de Balıkesir Merkez Birincisi ve Türkiye 36.sı olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı. Okul sonrası iş yaşamına finansal danışmanlık ve denetim şirketi olan PWC’nin denetim departmanında başladı. Buradaki görevi süresince birçok sektör ile ilgili bilgi birikimi edindi. Daha sonra sırasıyla; Aliminyum Kanada Ambalaj şirketinde 2 buçuk yıl finansal kontrolörlük, Levis’da Türkiye Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinin Bütçe ve Planlama Müdürlüğü, 2 yıl süreyle İlaç Shering Plough’da Planlama ve Kontrol Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1 Şubat 2010 tarihinden Mart 2012 tarihine kadar Tchibo GmbH’nin Türkiye ve Rusya Finans ve Servis Direktörü olarak görev yaptı. Mart 2012- Mart 2014 arası Clear Channel’in Türkiye ofisinin Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014-2016 yıllarında Boyner Holding’in Hopi projesinde kurucu ekipte CFO’luk görevini yaptı. 2016 yılında eski çalıştığı Clear Channel Açıkhava reklam şirketini satın aldı ve halen kendi şirketlerini yönetiyor. 2013 Temmuz-2014 Temmuz arası Harvard Business School’da master derecesinde statü sağlayan Profesyonel Liderlik eğitimi aldı. 2009 yılı Mayıs ayında bir ilaç firmasında finans direktörü olan eşi Burcu Hanım ile yaşamını birleştiren Umut Şenol, iki çocuk babasıdır. 2007 yılından bu yana Beşiktaş Kongre Üyesi olan Umut Şenol, 2013-2019 yılları arasında BJK Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılından bu yana BJK Yönetim Kurulu’nda yer alıyor. 2010 yılı Ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi şuan Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 2018 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Vakfı YK üyesi olan Umut Şenol, bu arada da saymanlık görevini yürütüyor. İyi derecede ingilizce biliyor. 2007 yılından bu yana Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahiptir.

Kaynak: Gerçek Gündem